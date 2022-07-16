最近醫學界研究傳出接種流感疫苗可降低40%罹患阿茲海默症風險，這篇刊載於《阿茲海默症雜誌》的論文引起不少討論，許多報導將重點放在「流感」之上，但誠如該研究報告作者所稱，雖然仍未知阿茲海默症風險降低的機制為何，但可以推斷此一機制與流感無關，原因應該是來自於「疫苗」。換言之，不只流感疫苗，其他的各種疫苗如破傷風、百日咳、結核病等多種疫苗，都有類似的機制，包括目前普遍接種的新冠疫苗也具有相同作用。

引發討論的這篇論文是6月中發表在《阿茲海默症雜誌》上，這項研究是由德州大學休斯頓健康科學中心（UT Health Houston）的舒茲（Paul E. Schulz）醫學博士與其他幾位教授共同領導。研究針對近10萬名65歲以上接種過流感疫苗的老年人（平均年齡73.7歲）與同樣數目的未接種流感疫苗的老人做匹配分析，並對他們進行4年隨訪。而所謂降低40%阿茲海默症的風險，就是來自於最後統計出來的2項數據：接種流感疫苗者有5.1%罹患阿茲海默症，未接種流感疫苗者則有8.5%患上阿茲海默症，兩者間的風險差距40%就是這麼來的。

主持研究的舒茲博士（左）在研究論文中指出，降低阿茲海默症風險應該不是流感疫苗的特定效果，流感疫苗是否與阿茲海默症患者的進展速度有關，將是未來要進行的研究方向。（圖／UTHealth Houston）

研究人員指出，那些會接種流感疫苗的老人，他們接種其他的各種疫苗的比例也很高，反之亦然。因此，如果分析數據時把重點放在其他疫苗上，獲得的結果大概也差不多。主持研究的舒茲博士說，研究結果雖然認為接種疫苗與阿茲海默症有關聯，但背後的潛在機制仍需要進一步研究。

根據這個研究結果推論，除了流感疫苗以外，包括像破傷風、白喉、百日咳、 結核病、帶狀皰疹等之疫苗都能使罹患失智症的風險降低。如果合併先前有關身體發炎現象會造成大腦長久性損傷，當然也能推論各種體內發炎與阿茲海默症的關聯。從研究數據上看，老年人若曾發生呼吸道感染、肺炎、皰疹、牙周病以及新冠肺炎等，他們的認知功能退化的風險也會增高。科學家據此推測，接種預防上述各種疾病的疫苗，能預防因感染這些病症造成的全身性發炎，當然就有延緩或避免認知功能退化的功效，也有助於降低罹患阿茲海默症風險。

研究人員也注意到流感疫苗與阿茲海默症風險之間有可能存在特殊機制，例如流感病毒侵入中樞神經造成損傷，或是免疫反應造成腦神經細胞受損，以及流感引起的併發症與腦損傷之間的關聯。（圖／Sutterstock)

舒茲博士因此在報告中指出，降低阿茲海默症風險不是流感疫苗的特定效果，因為人體免疫系統是極為複雜的，有些病症會激活免疫系統反而會使阿茲海默症惡化，有些則會用不同的方式促成免疫系統來保護免於受阿茲海默症侵害。因此，流感疫苗是否與阿茲海默症患者的進展速度有關，將是未來要進行的研究方向。

至於目前仍在全球各國大流行的新冠肺炎，隨著各國接種疫苗愈來愈普遍，新冠疫苗接種後進行隨訪的數據愈來愈多，當然就有必要研究新冠疫苗接種和阿茲海默症風險之間是否存在類似的關聯。尤其是在Omicron變異株BA.4與BA.5容易造成重覆感染現象，感染次數是否會增加罹患阿茲海默症風險，應該是眾多感染過新冠肺炎者所關心的問題。

醫學專家認為，會主動接種疫苗的年長者，通常都是比較會照顧自己的健康，罹患阿茲海默症風險因此會較低。（圖／Shutterstock)

這次研究人員也注意到流感疫苗與阿茲海默症風險之間有可能會存在特殊機制，例如流感病毒侵入中樞神經造成損傷，或是免疫反應造成腦神經細胞受損，以及流感引起的併發症與腦損傷之間的關聯。當然研究也會往非特殊性機制方向進行，例如杜克大學研究65~75老人接種肺炎球菌疫苗，發現能使罹患阿茲海默症風險降低25%~30%。不過舒茲博士認為，目前還是比較傾向於認為降低阿茲海默症風險的現象並非流感疫苗的特殊效應，而是疫苗的普遍效應。

有些態度較保守的學者認為，現在判斷單獨接種流感疫苗是否可以降低患阿爾茨海默病的風險還為時過早，需要更多的研究來瞭解這項研究結果背後的生物學機制。因為接種疫苗的人一般都比較會照顧自身的健康，因此罹患阿茲海默症的機率會較低，罹患其他病症的機率也是一樣。總之，在飲食與日常生活遵循健康的原則，對降低各種病症風險都是有幫助的。同時上述的研究結果也提醒我們，尚未接種新冠疫苗的年長者，應該有更多理由趕快去接種疫苗了。