民進黨桃園市長參選人林智堅被爆碩士論文涉抄襲另一位碩士生余正煌，林智堅對此已出面否認。前民進黨立委沈富雄則不禁質疑，林智堅有沒有看過余同學的論文，如果他看了，發現竟然跟他一樣，他為什麼沒有發作；但他如果沒有看，但發表的論文卻跟余同學完全一樣，怎麼這麼厲害？

針對林智堅論文門事件可能安然挺過台大審議，沈富雄揚言帶著歷屆台大畢業學生遊行。沈富雄15日在《少康戰情室》節目中表示，「為什麼我這麼勇敢，我曉得我不必去。因為台大不敢做到，讓我必須去嘛！」

沈富雄接著表示，余同學的論文發表以後，林智堅有沒有看過這一篇論文，這是關鍵。如果林智堅看了余同學的論文，發現竟然跟他的都一樣，為什麼沒有發作？而他如果沒有看余同學的論文，然後發表的論文和余同學完全一樣，怎麼這麼厲害？

主持人趙少康認為，林智堅的指導教授陳明通跟余同學說，你可以跟林智堅要新竹市長選戰「三腳督」的資料，然後余同學就拿這個去參考，寫了一篇論文。林智堅也用了一些資料，來作為他的論文，但是那些文字是抄余同學的。

沈富雄指出，林智堅如果看了，那就是抄了；但如果沒看，那太奇怪了，兩個人沒有互相交流，但雙方的論文卻一様。趙少康也提出質疑，林智堅提供給余同學民調資料，但是論文的結構、文字，林智堅卻跟余同學一樣，這不是很奇怪嗎？到底是誰抄誰的。