南投縣草屯鎮康建生技公司，14日晚上發生離職員工李鴻源攜帶雙槍犯下行刑式槍決４死1重傷命案，兇嫌李鴻淵攜帶大批槍械逃亡21小時後，在台中一家養身館落網，被逮時竟囂張冷笑回「我報仇殺人」。檢警訊問發現，他竟是為了8年前遭一名女課長控告殺人未遂官司，判決無罪後，因此失業並懷恨8年伺機尋仇，殘忍殺害賴敏男等5人，但檢警發現他原本復仇對象有7人，遺憾的是，賴敏男胞弟賴鋕卿及其女兒賴彥予因在案發現場無辜遭枉死 。

據了解，據調查，李嫌原計畫報復的7人中，包含當年控告她殺人未遂的洪姓課長，以及出面作證的6名證人，但洪姓課長多年前已離職且搬家，另3人因離職及下班，幸運躲過死劫。

南投4死血案爆內幕！李鴻淵要仇殺當年控告及作證的7人，但卻有這2人無辜枉死。(張亦惠攝)

據了解，2014年初李嫌因為操作機器問題，與洪姓女課長發生齟齬，在該公司尾牙宴上就放話，過年後會有好戲可看。2014年2月間洪姓女課長騎車回家途中，被1輛車擋住去路，1名戴口罩、穿著帽T的男子，從駕駛座出來，就持鐵棍攻擊她的頭部及身體，還大喊「我要讓妳死、打死妳」；洪女拚命逃離現場被送醫急救，後來控告李嫌涉嫌殺人未遂。

其中躲過死劫的證人，分別是一名張姓女員工、張姓男員劉姓男員工，其中三人都根據事發當天狀況，一口咬定是李男所為。

南投4死血案爆內幕！李鴻淵要仇殺當年控告及作證的7人，但卻有這2人無辜枉死。(吳建輝攝)

據了解，被打傷的洪姓課長更當庭指控，確認案發當日持鐵棍襲擊她頭部及身體多處的歹徒就是李鴻淵。

張姓會計證稱：案發當天下班後約5 點半時，洪姓課長有打電話回公司哭訴說有人拿鐵棍打她，當時接電話的是一名張姓女員工，後來她看到洪女一拐一拐滿身是血的走進工廠，我們問她誰打妳的，她就說出李的名字，證明案發當時以鐵棍襲擊洪女的人就是李。

康建公司負責人賴敏男作證表示，他曾聽員工張盛輝提及李男於尾牙前夕有說過：過年後會有一場好戲，李男曾經用三字經謾罵過洪女，因此自己也有叫李男到辦公室勸他不要跟課長這麼不禮貌。

張姓員工作證說，李男於尾牙前夕有跟他說：過年後會有一場好戲，證名被李男有殺人動機。

劉姓課長也指稱，李姓員工與洪課長原屬同單位上下屬，2 人因工作素來不和，後來李男被調來自己之部門，因此有殺人動機。