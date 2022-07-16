選戰步步逼近，不少政治人物都紛紛開始宣傳，國民黨台北市議員游淑慧昨(15日)在臉書表示，收到通知，位在南港三重路的帆布，被噴漆了，但看了噴漆內容後「我笑了」，有點不知該如何處理。而前台北市議員羅智強看完後也忍不住笑了，並說「這根本不是破壞，是告白啊」、「專業認真的游淑慧，選民看得見！」

游淑慧的看板被噴漆寫下「人美心善」、「問政最用心」，她對此表示，因為不是惡意，而且有點可愛，字也噴的挺美，原來帆布廣告也能有留言區功能，真心謝謝，讓她在緊繃的選戰氛圍內， 感受到許多開心和支持。

該看板引發關注，羅智強在臉書說，這是本世紀最溫馨的噴漆，這麼可愛的噴漆，建議游淑慧一定要「抱緊處理」，是很溫馨的好笑。對此有不少網友則是留言說「字噴的很美喔！有用心做美工」、「這是很難得的景緻！ 這是溫馨的畫面」、「這有用感情下去噴」、「游淑慧是難得的女戰將」。