年底新竹市長選戰成政壇關注焦點。一份最新網路民調顯示，民眾黨的高虹安以51.4%看好度，大勝國民黨林耕仁的29.9%、民進黨沈慧虹的11.3%。高11日才被民眾黨正式提名參選新竹市長，甫參選就獲得過半民調好成績引發熱議，大批網友表示稱讚，有人則直言：「沈慧虹被林智堅的論文門害死了！」

《Yahoo!新聞》14日針對「你看好誰能當選新竹市長？」發起網路投票，目前已有超過7400人參與投票。截至今日（16）早上7時30分，高虹安以51.4%看好度奪冠，林耕仁獲29.9%居次，沈慧虹則以11.3%墊底，不知道／沒意見者為7.4%。

該民調另針對「你對新竹市前市長林智堅的滿意度如何？」進行調查，結果顯示，「完全不滿意」者為39.2%居冠、「不太滿意」有23.5%、「不知道／沒意見」有15.0%、「還算滿意」有13.4%、「非常滿意」則僅8.9%墊底。

此結果引發熱議，網友湧入《中時新聞網》、《Yahoo!奇摩新聞》與臉書相關連結留言：「高虹安在立法院質詢非常到位」、「我是深藍，之前看高虹安狂電蘇貞昌、陳時中，只有一個爽字形容」「國民黨聰明的話，新竹要禮讓給高虹安換取其他地方的合作，越早談愈能談到好條件」、「這結果還用選嗎？」「不意外」、「沈慧虹被林智堅的論文門害死了！」「民進黨在新竹理論上不該這麼低，論文門真的傷很大」。