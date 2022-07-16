南投縣康建生技公司14日發生槍擊釀成4死1傷慘案，「牛樟芝之父」賴敏男目前尚在醫院搶救中，其離職員工李鴻淵15日遭警方逮捕、深夜南投地方法院裁定收押禁見，李落網時一度喊「深仇大恨」、「我要報仇」等語，透露策畫復仇行動，因8年前1場官司恩怨，據傳李嫌原計畫仇殺7人，其中有離職或下班離開躲過死劫，另有無辜陪葬枉死。

55歲李鴻淵涉嫌殺害4條人命，昨深夜依殺人罪等收押禁見，據警方調查，李嫌犯案動機竟是因8年前1起殺人未遂官司，憤而犯下殺人案，當時李持雙槍至前離職單位，在公司1處鐵皮屋殺害賴敏男胞弟賴鋕卿及其女兒賴彥予，再至公司槍殺負責人賴敏男及張姓女會計、劉姓課長。

遭槍殺的賴敏男及張姓女會計、劉姓課長是8年前殺人未遂官司的證人，另被告及證人，1位已離職、1位員工當天則已下班，躲過1場死劫；至於死於李嫌槍下的賴敏男胞弟賴鋕卿及其女兒賴彥予則無辜陪葬枉死，李嫌以行刑式槍殺5人，被害者均遭射殺頭部，釀4死1重傷慘案。