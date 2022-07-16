美國職籃女將葛萊娜（Brittney Griner）正被關押在俄羅斯受審，她的律師本周在法庭提出新證據：美國醫師開的醫療建議。葛萊娜因為攜帶大麻電子菸入境在俄羅斯被逮，這項新證據可以證明她有藥用大麻的需求，以緩解她長期的傷痛，包括美國亞利桑那州衛生部的用藥許可。

葛萊娜出庭時手上拿著WNBA明星賽球員合照，裡面大家都穿著42號球衣聲援她，藉此證明她平日是個好人。除此之外，葛萊娜在俄羅斯的球隊隊長貝莉亞可娃（Evgeniya Belyakova）、球團領隊萊布柯夫（Maksim Ryabkov）都出庭幫葛萊娜說好話。貝莉亞可娃是俄羅斯女籃國手，她對媒體表示：「葛萊娜是個好隊友，所以我必須站出來支持她。」

這些「證據」「證詞」在俄國法官面前恐怕沒有多少效用，他們不會在乎葛萊娜是否擁有美國州政府的用藥許可，這最多只能拿來解釋她沒有走私藥品的意圖。美媒《雅虎體育》引述俄羅斯專家韋伯（Yuval Weber）的看法，「這大概能讓她的刑期從10年縮短至9年。」

此案升級為政治事件之後，俄羅斯法官的判決離不開政府上級指示，葛萊娜的刑期就等於是俄國政府的談判籌碼，他們想藉此換回那位被關在美國監獄的軍火販。如果俄國打定主意要換囚，葛萊娜最好的策略是迅速認罪（她已經認罪了），刑期確定之後就可以盡快開啟兩國的換囚談判。

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