紐時一項民意調查顯示，美國勞動市場展現韌性、約4成民眾自認財務狀況不差，但面對40年來最快速激增的通膨，許多民眾感到悲觀，民主黨和整體經濟將為此付出代價。

「紐約時報」與謝納學院（Siena College）最新民調顯示，僅10%美國選民認為目前經濟情況「好」或「優」。儘管工資調漲、失業率為近50年低點，但是食物、汽油和其他民生物資高漲，掩蓋了增加的收入並侵蝕生活水準，民眾對經濟悲觀情緒瀰漫。

這對拜登總統和今年11月8日即將進行期中選舉的民主黨籍國會議員而言，並非好消息；78%美國選民表示，當他們前往投票所時，通膨將是「非常重要」關鍵因素。

從經濟面也可能是壞消息。密西根大學公布的消費者信心指數6月創下歷史新低點，其他調查也顯示，美國人對自身財務狀況和整體經濟情勢愈趨緊張。經濟學家長期研究消費者信心，理論上而言，經濟悲觀可能成真，當消費者縮減支出、企業裁員，最終導致經濟衰退。

紐時今天的報導指出，出身清寒的西蒙斯（Christina Simmons）努力工作以便讓7歲兒過更好的日子。她在佛羅里達州一家健康保險公司任職，儘管過去幾年升官、薪水翻倍，她卻自覺退步、再不能像過去那樣到外州旅行度假。

拜遠端工作之賜，30歲西蒙斯得以省下汽油錢。她擔心升官的壞處是離客戶更遠、且更容易被裁員。 她必須減少生活的奢侈開銷，如健身房會費、與朋友出遊等以利存錢。

2016年美總統大選時，西蒙斯投票給共和黨籍川普；2020年投給民主黨籍拜登。今年11月期中選舉她打算投給共和黨國會議員，她認為拜登沒有盡力解決通膨。

依拜登政府的說法，儘管通膨嚴重、其他經濟面向都很強勁。包括高就業市場、創紀錄反彈的經濟產出、最快速的勞動薪資調漲等，不過這些論點未能安撫選民。

調查發現，43%美國選民認為個人財務狀況「好」或「優」，多數高收入者對自身財務狀況有信心。至於收入低於5萬美元的選民，80%以上表示個人財務狀況「很差」或「普通」。

50歲沃克（Anna Walker）是外送員，高油價吃掉她的收入，且客人消費緊縮連帶給的小費變少。暑假期間，她負擔不起11歲女兒的夏令營，必須載著一起工作。沃克說，如果車子壞掉無法工作，她有可能變成遊民。

沃克自認為是民主黨人，2020年美國總統大選她投票給拜登，不過她深感失望政府未能幫助像她這樣陷入困境的家庭，今年11月不打算投票。

她說，「我不在乎眾議院的共和黨人或民主黨人誰多，老實說，我認為那些人根本不在乎我們。」