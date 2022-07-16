美國總統拜登出訪中東沙烏地阿拉伯之際，大陸外交部網站消息，中國國務委員兼外長王毅15日與敘利亞外長米格達德視訊會晤並指出，美西方不要動輒指手畫腳，干涉中東事務，試圖用自己的標準改造這一地區。應當做有利於地區和平發展的事。中方願與各方加強協調，推動巴勒斯坦問題重新納入國際議程的優先位置。

王毅表示，中方願同敘方共同落實好兩國元首重要共識，推動中敘關係持續穩定健康發展，將繼續為敘維護主權獨立、領土完整和民族尊嚴仗義執言，支持敘同鄰國改善關係，祝願敘早日恢復和平穩定，盡早重返阿盟大家庭。

王毅說，敘利亞人民不畏強權，堅定捍衛國家利益，始終屹立在中東地區，展現了民族的堅韌和毅力。敘問題的政治解決應遵循「敘人所有、敘人主導」原則，由敘利亞人民自主決定國家未來。國際社會應向敘提供不附加政治條件的人道援助，幫助敘恢復重建。

米格達德表示，敘方堅定支持中國維護主權和領土完整，堅決反對外部勢力干涉中國內部事務。美西方散布的涉疆、涉港、涉藏等謠言將不攻自破。

米格達德表示，中國國家主席習近平提出的全球發展倡議和全球安全倡議將為世界和平發展合作開闢廣闊前景，敘方堅定支持並願積極參與。中國一貫秉持理性公正立場、幫助中小國家共同發展，為促進世界多極化和人類發展進步發揮積極作用。得道多助，公理必勝。敘方願同中方加強協調，堅定支持多邊主義，讓世界遠離霸權強權，共用和平安全穩定。

王毅表示，這個世界應少一些霸權、多一些合作，少一些單邊行徑、多一些多邊主義，不再有戰爭、只有持久的和平。中方堅定支持中東人民獨立自主探索發展道路，支持中東國家通過團結自強解決好地區安全問題，相信中東兄弟姊妹們有能力、有智慧維護和平穩定大局，解決好歷史遺留問題。美西方應該改改過去的老毛病，不要動輒指手畫腳，干涉中東事務，試圖用自己的標準改造這一地區。應當真正尊重地區國家主權，真正從地區人民需要出發，做有利於地區和平發展的事。

王毅強調，巴勒斯坦問題是中東問題的核心，不應被國際社會遺忘，更不能被邊緣化。巴勒斯坦人民的苦難境遇不應再持續下去。中方願同各方加強協調，推動巴勒斯坦問題重新納入國際議程的優先位置。