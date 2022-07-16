賈永婕自疫情爆發後，除了親力親為將物資送往需要之處，更不忘號召親友出一份力量，因此被網友封為「防疫女神」，未料如今卻被捲入弟弟和舅舅的官司風波，還遭高齡74歲母親指控不孝「他們從來沒看過我」。

根據《三立新聞》報導，賈永婕母親自父親去世後，原本獨自住在敦化南路老宅，去年初由於親友為了就近照顧，便改住到弟弟羅宗仁位於北市富錦街的住處，但同年5月兒子賈永騏接走後，卻發現母親將7張人壽險保單解約，並將解約金2700萬匯到舅舅羅宗仁美國帳戶，還用來購買美金及美國房產，這讓他察覺有異，認為母親遭舅舅及舅媽騙錢，便對兩人提起詐欺取財罪告訴。

不過羅宗仁拿出兩段錄音檔自清，直言姊姊認為兒子未對她進行扶養之責，才想要變更保險受益人，與妻子陪同姊姊解約保單時，也是她親自和櫃檯人員溝通，雖然曾要求姊姊改回受益人，但姊姊除了強調不想更改外，更怒控兒女不孝「他們從來沒看過我啊！你看哪有來過啊！把他們就教養好好的人模人樣的，一個賈永婕一個賈永騏，賈永婕還開婚紗店…這是我的保單，拿回來的錢我們自己花用，管他們去的，他們有什麼權利跟義務要接受我的東西，連看都不看都沒有蹤影」。

檢察官勘驗上述錄音檔，並調閱羅老太太解約時的畫面，發現她對櫃檯小姐提出疑問都能從容不迫的回應，加上櫃檯人員認為她意識清楚，得知解約恐有300萬元損失時，還致電給弟弟討論，因此難以認定是心智缺陷辯識能力不足，全案為民事糾葛，將2人處分不起訴。

很難認定心智缺陷辯識能力不足，

此為民事糾紛、被告2人不起訴處分。

能從容對答。且當時她得知解約恐有300萬元損失時還猶豫致電給弟弟，加上櫃檯人員證明她當時意識清楚，難以認為是當時心智缺陷辯識能力不足，此為民事糾紛、被告2人不起訴處分。

曾傳喚羅老太太出庭，但由兒子陪伴出庭的她僅表示要提出告訴，其他並未多談。但檢察官調閱羅老太太前往解約時的畫面，發現她和陪同前往的楊悅如有說有笑，對櫃檯小姐提出疑問也能從容對答。且當時她得知解約恐有300萬元損失時還猶豫致電給弟弟，加上櫃檯人員證明她當時意識清楚，難以認為是當時心智缺陷辯識能力不足，此為民事糾紛、被告2人不起訴處分。