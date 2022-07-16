先前在本土疫情延燒時，無黨籍立委高金素梅向社會緊急呼籲，原鄉需要快篩劑與N95口罩，期待大家的捐助，後來也收到滿滿物資。而她的辦公室昨(15日)收到一箱口罩與快篩劑，裡面附上一封不具名的手寫信；她說「這一箱物資、這一封信，震撼了辦公室所有同仁；這一箱物資、這一封信，會讓落跑的指揮官陳時中無地自容！」

該封手寫信寫道，「高金立委：你好！我是一名外配，有看新聞，知道你盡心盡力照顧部落，因我家六口靠先生一人養家，也不符合政府中低家庭的補助，捐不起 N95也不能像別的商家一次捐數萬快篩，這批物資，僅是盡我的一份小心意，希別嫌棄，也希望能幫到有需要的人。其實一直沒勇氣寄出，也遇到許多慈善單位都只要捐錢，能力有限，所以請你也別嫌棄，感恩！謝謝！。不具名」。

看完信件後，高金素梅說，這一箱物資、這一封信，讓我們看到疫情中基層人民的互助。因此她特地送這一箱物資到新竹市，沒有人知道新竹市會有這個角落，也就是來自各地原鄉的族人工班居住在這裡，靠工地建築工為生。有小孩的家庭為了就學，就落籍在這裡，成為異鄉人。十年來，我來過五、六次，居住條件完全沒有改變。新竹市不是有個年年得五星的市長嗎？五星的新竹市卻從未翻轉底層的勞工。

最後，高金素梅說，這一份捐助、一封信，讓她陷入深深的反思。對此有網友留言回應，「這才是最美最可愛的人與家庭」、「真不知道那些大官們在為人民做些什麼？」「好感動喔」。