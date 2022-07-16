網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

陳時中14日向行政院院長蘇貞昌提出辭呈，行政院昨日（15）下午公布，由衛福部次長薛瑞元接任部長，醫福會執行長王必勝接任衛福部次長兼疫情指揮中心指揮官，預計下周一辦理交接並同步生效。此消息引熱議，大批網友抨擊陳竟然真的落跑、選舉比防疫重要；更有人大罵王有婚外情與私生女爭議，卻還能當大官，恐對社會造成不良影響。

行政院發言人羅秉成昨日表示，陳時中14日向行政院書面請辭，薛瑞元、李麗芬政務次長隨同請辭，蘇揆同意請辭，決定由薛升任衛福部長、王必勝升任次長兼任指揮官，李則留任次長。

此消息迅速掀起討論，網友湧入《中時新聞網》、PTT論壇與臉書相關連結留言：「外面有老婆還是能高升，這就是鬼島台灣」、「偷吃到升官也是厲害了」、「果然是能幹的次長」、「小三真有眼光，知道必勝前途似錦」、「落跑指揮官選舉溜之大吉，留下放爛組合」。

針對王必勝日前被爆與林姓護理師搞婚外情一事，時任衛福部部長陳時中1月25日表示，王有向他自請處分，已拔掉王的模範公務員，這就是對王的警惕，並稱王是是防疫工作不可多得的人才，只是「男子漢做事要有擔當啦」。