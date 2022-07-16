咖啡廳裡有女僕服務在台灣已經見怪不怪，但買炸雞竟然有女僕服務？最近基隆有一間新開幕的炸雞店，在網路宣傳貼出po文提及「還有女僕服務」，只見一名低馬尾的正妹女對著鏡頭，露出傲人乳溝與甜美笑容，立即征服了網友的心，讓不少人詢問這位女僕是真實身分。

在臉書社團《基隆人》上，有間新開幕的炸雞店貼出宣傳活動，除了主打雞翅半價和送飲料外，甚至強調「還有女僕服務！」照片裡有位綁著低馬尾的正妹，可以看到長相甜美的她，身穿超萌女僕裝出現，有著超惹火的身材曲線，露出水汪汪的大眼，配上清純的妹妹頭造型，可愛程度瞬間破表。

在炸雞店還能看到「炸雞女僕」服務的身影。（圖／翻攝自炸雞店IG）

據《ETtoday新聞雲》詢問這位女僕正妹，原來她的綽號叫「牙牙」，她笑著說「我覺得，女僕裝本身就是可愛風，很適合餐飲業、服務別人，給人整體感覺就是蠻有禮貌的。」對她來說，穿女僕裝賣炸雞是一個小心機，但也只是希望客人能開心，目前來買的人反應都不錯，連小朋友都想要合照。

「牙牙」個人IG擁有超過5千多人追蹤，平常不吝嗇放送性感的她，也有經營TikTok帳號，常上傳多部跳舞，性感的扭動搭配熱門舞蹈，吸引眾多粉絲目光。底下網友興奮直呼，「掌握了流量密碼」、「我覺得我該去養眼了」、「請問有缺人嗎⋯⋯」、「各位兄弟我突然想吃炸雞」、「感覺真香」。