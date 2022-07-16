犯下南投康建生技4死槍擊案的凶嫌李鴻淵，逃亡21小時候台中養生會館遭圍捕落網，現場起出做案槍枝在內的3把改造手槍及179發子彈；黑市價格初估百萬以上，李嫌遭問槍械來源時竟冷回：「路邊撿的」，檢警表示相關案情仍有待進一步調查釐清。

據了解，長年失業的李男竟持有大批槍械有些還有滅音管，當被問到為何殺人，李嫌喊「為了復仇」、「有深仇大恨」，被問到槍枝如何取得、有沒有接受殺手訓練，他則說是「你給的」（指記者），還亂扯說「路邊撿來的」，態度輕蔑，絲毫沒有悔意。

據目擊者表示，李男持長短雙槍行兇，且當時命案現場並無槍聲，警方懷疑李男有裝上滅音館後才開槍殺人。

南投縣警察局長黃永志說，康建公司有門禁管制，當時是下班時間時，李男向警衛說要找賴博士，警衛因而放行。接著李男至第一現場以手銬將劉姓、賴姓死者靠在椅子上射擊頭部槍殺，在騎乘機車到第二現場，先將相關員工叫進廁所，並以袋子收繳手機，在槍殺包含公司負責人賴男、賴男之女、張女，隨即騎乘機車往草屯市區及台中方向逃逸，前後犯案不到半小時。

南投地檢署檢察官昨下午4時許對死者進行剖驗，發現都是頭部中彈，詳細死因仍有待進一步釐清。