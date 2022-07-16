民進黨桃園市長參選人林智堅被控論文涉嫌抄襲，台大稱會在2個月內審核完成。民進黨前立委郭正亮爆料，台大社會科學院長蘇宏達擔任審定委員會召集人，但至今還找不到人願意擔任審查委員，除了可能擔憂政治壓力，還有一個更重要的原因是「沒有人看好2024會政黨輪替」。此說法引熱議，大批網友相當憤怒，有人更直言：「讓台大人情何以堪！」

郭正亮14日在政論節目《新聞大白話》表示，台大審定委員會的委員最後可能還是會湊出來，不然台大就太丟臉了，然後就會進入程序，也就是閉門會議匿名投票，要三分之二通過，最終還是要進入匿名投票的程序，而且不可能直播，因為只要確定直播，更沒有人願意擔任審查委員。

郭正亮強調，最高學府如果因為政治壓力，而不敢碰或不願意碰這事，台灣的教育和學術就完蛋了。郭更坦言，還有一個更重要的原因「因為沒有人看好2024會政黨輪替」。節目主持人錢怡君表贊同並表示，郭講出最重要的原因，因為10年中可能都拿不到任何的研究經費；郭再補充道，「最壞的狀況，還有升等」。

此消息引發熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「學術的淪喪，是台灣的黃昏」、「讓台大人情何以堪！以後沒有人要承認自己是台大博士班畢業的」、「希望台大風骨不要令人失望」、「由這件事明顯看到一件事：口耳相傳的白色恐怖，比不過行之有年的綠色恐怖」、「在野黨都太弱了，難怪綠色那個黨都橫著走」、「真的會每況愈下，只會向下沉淪，或許當官的感受不深，百姓卻越來越苦」。