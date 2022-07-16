道奇一壘手弗里曼（Freddie Freeman）開除經紀人的風波尚未平息，被他炒掉的經紀人克羅斯（Casey Close）現在反過來指控媒體「錯誤報導」。到底是誰害弗里曼沒能續留勇士？弗里曼怪罪克羅斯，克羅斯又推給勇士，一些球迷則認為是弗里曼自己亂簽，成為一場各說各話的羅生門。

弗里曼季外和老東家勇士重簽失敗，後來轉到洛杉磯道奇，今年6月他隨隊重返勇士主場，獲得勇士球團與球迷熱烈歡迎，讓他當場熱淚盈眶，更在幾天之後開除了經紀人克羅斯。美媒FOX體育電台主持人高特雷布（Doug Gottlieb）推文爆料是克羅斯刻意隱瞞了勇士的最後出價，才導致弗里曼去加盟道奇。

高特雷布還指出「這種事在大聯盟並不是特別罕見，克羅斯知道弗里曼會接受勇士的價碼。」勇士最後開價5年1.4億美元，克羅斯幫弗里曼拿到道奇6年1.62億美元，但其中5700萬美元是延後付款（2040年才能領完），算上加州的高稅率，道奇的價碼其實比較低，只是多了1年保障。

弗里曼希望留在勇士，卻拿了更少的錢轉去道奇，因此媒體傳出他受到經紀人的欺騙。不過這種傳聞嚴重傷害了克羅斯的信譽，他威脅採取法律行動，同時透過所屬公司Excel Sports發表聲明，表示他在業界30年以誠信著稱，在談判過程忠實傳達雙方的意見，絕不可能有隱瞞勇士報價的行為。