24歲大陸女星關曉彤外型清純甜美，是瓜爾佳氏後代，還有108公分的招牌長腿，讓她被冠上「國民初戀」的封號，更和鹿晗公開交往4年多。昨(15日)微博上突然傳出她出事了，準備去坐牢，還跟鹿晗已經低調分手，對此，關曉彤工作人員稍早生氣回應全是匿名抹黑的假消息，不排除提告。

關曉彤2001年出道，之後演出都市愛情劇《好先生》走紅，獲得第23屆上海電視節白玉蘭獎最佳女配角獎，與鄭爽、周冬雨、楊紫並列為「90後四小花旦」，但最讓她受矚目的是和小天王鹿晗大方公開戀情，期間多次傳出同居閃婚，但兩人都否認並表示暫時沒有結婚打算。

關曉彤昨傳出恐要坐牢，但已被否認是假消息。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

近年關曉彤演出《二十不惑》，人氣再度翻漲，但也人紅是非多，先前傳出她所加盟的「天然呆奶茶店」因加盟問題被告上法院，對此，奶茶店回應案件的受理及開庭審理是法院正常的工作流程，關曉彤從未參與到奶茶店的經營管理工作，目前網上的謠言是有人別有用心、刻意炒作。

昨網上傳出關曉彤出大事，「她金主已經進去了，現在整個京圈所有人都避著她，她和男友早就分手了。現在就等她去坐牢了」，對此，關曉彤公司回應《新浪娛樂》表示：「太離譜了！造謠沒有底線，律師已取證，絕不姑息！」嚴正駁斥。