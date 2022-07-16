北市一名人夫經常前往某家情色足體養身館「鬆一下」，未料卻迷戀經常替他服務的按摩妹兩人多次無套發生性關係，但某次嘿休完隔天，人夫又和老婆嘿咻，結果害妻嚴重感染、子宮頸糜爛還進行清創手術，雙方為此大吵，丈夫事後離家神隱，妻子憤而提離婚並提告求償60萬元，但丈夫卻辯稱妻子陰道感染是個人體質敏感，與他無關，法官認為他與按摩妹發生性關係後又與妻子行房事證明確，判丈夫應賠30萬元。

根據判決書，該對夫妻於民國94年12月結婚。妻子於108年9月間透過，看見丈夫的Line對話紀錄及手機通話錄音，發現丈夫與一家足體養生館的按摩妹多次發生性關係。丈夫甚至在108年8月30日與按摩妹無套發生性關係後，翌日又與她上床。事後導致她發現陰道感染黴菌而外陰腫大、子宮頸糜爛，並於108年9月18日至醫院進行陰道宮頸糜爛清創手術。

妻子又指控，丈夫為包養按摩妹及與其玩樂，竟以公司需週轉資金為由，向她借款49萬。原本丈夫對其自己外遇坦承不諱，起初還存些許愧疚歉意，但是突然間態度丕變，自109年4月起不支付子女扶養費，甚至還在109年7月間離家出走並封鎖她的電話號碼及line帳戶，自此完全失聯，音訊全無。原告因被告外遇身心受創嚴重，甚出現PTSD創傷後壓力症侯因此向希望求償60萬。

根據法官調閱丈夫與按摩妹的對話紀錄，發現丈夫傳訊給按摩妹表示，：「寶貝，想聽你聲音，我想吃寶貝，寶貝拍謝，弄痛妳了，做妳的家人是很幸福的，也希望我有機會成為你的家人，寶貝妳對我的真心就足夠了，彼此真心對待…這個月我們可以約會了，至少還有人心疼我，我下個月中匯款給妳」。

但法官又根據夫妻兩人間對話，發現妻子對丈夫說，「不知道會不會又要內診。好恐怖。道歉都沒用了。我之前警告過你，你還是選擇這麼做了。我的身體很敏感我自己清楚，但你卻不知愛惜我。」丈夫回，「這件事情，我很抱歉。是我害了妳，我知道說再多都沒用。妻子更氣得大罵，之前有跟你說過，不要把外面的傳染給我，你還信誓旦旦說沒有外面的女人。我很氣這件事情。已經痛我二個禮拜了，到現在都還沒完全」，丈夫則表示，這次手術是我害妳的，我真的很難過，我知道覆水難收 。

但是丈夫反駁，不知道妻子如何取得line對話紀錄及通話錄音，雖然內容屬實，但妻子未經許可取得資料，侵害他的隱私權，不能當作證據。系而且妻子下體感染，有可能是原她個人體質敏感，跟他無關。

丈夫還強調，因他要去職訓局上課，所以把公司轉讓給妻子，當時公司透過官司追討一筆款項，因當時妻子是公司負責人，所以款項取回後轉入她的帳戶，該筆49萬款項本來是公司帳戶的金錢，不是妻子借的。

法官根據對話，認定男方與按摩妹無套發生關係，又與妻發生性行為害妻染病，且親暱喊按摩妹「寶貝」，已構成侵害配偶權行為，判決丈夫應賠30萬元。可上訴。