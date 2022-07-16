2018年，非洲Lesotho鑽石礦場發現一顆重達910克拉的巨鑽原石，命名為「The Lesotho Legend」，為全球第五大巨鑽，隨後該顆巨鑽被不具名的買家以4千萬美金的天價收購，自此銷聲匿跡，在珠寶圈內傳頌一時。如今，這顆巨鑽的流向終於謎底揭曉，梵克雅寶（Van Cleef & Arples）近日發表「Legend of Diamonds」系列25件鑽石珠寶作品，就是從這顆巨鑽切割而來，珠寶有了傳奇名鑽加持，更添奢華品味。
「Legend of Diamonds」巨鑽成色達完美的D級、淨度為Type 2A，梵克雅寶歷經四年的規劃與籌備，並且邀集專家多次模擬和精密計算，總共切出67顆、總重約441.75克拉的鑽石，並創作了25件「Legend of Diamonds」系列精采絕倫的作品，讓這顆「The Lesotho Legend」巨鑽以全然不同的奢華風貌展示在世人面前。
全系列作品皆運用梵克雅寶於1933年取得專利的「隱密式鑲嵌」技術，可將金屬鑲座完全隱藏，更能烘托鑽石的絢麗之美，其中最大顆的是重達79.35克拉的鑽石，鑲嵌在一件名為Atours Mysterieux項鍊上，紅寶石以隱密式鑲嵌手法勾勒如絲緞般的蝴蝶結，而巨鑽就在蝴蝶結的正中央，在紅寶石的烘托下更顯得光芒耀眼，該作品融入可轉換式設計，鑽石主石可取下，換上一枚隱密式鑲嵌的紅寶石鑲座。
另一顆重達51.14克拉的祖母綠切割巨鑽，則鑲在Collerette
Mysterieuse項鍊上，整件作品以隱密式鑲嵌鑲滿紅寶石與鑽石，紅白對比的色調讓整件作品充滿愉悅氣息。Chevron Mysterieux項鍊上有三顆分別31克拉、12.18和12.07克拉的梨形切割鑽石，如露珠般垂掛在鍊上，該作品有6種佩戴方式，如將梨形鑽石拆換垂掛在耳環上，中央的圖騰也可化作吊墜懸於鍊條上。
Echo Mysterieux戒指的主是一顆25.06克拉的鑽石，也相當受到矚目，戒指上的中央主石以鑲爪微微托起，呈現細膩的浮雕效果，主石兩旁為隱密式鑲嵌藍寶石與祖母綠，如藍綠絲帶於鑽石下飄揚，展現現代美學的姿采。
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