中國新聞網報導，16日起正式入伏，酷熱難耐的三伏天來了！據中央氣象台網站消息，16至17日，大陸西南地區東部、江淮、江漢、江南、華南以及新疆北疆盆地和南疆盆地東部、河南南部等地仍有高溫天氣，大部地區日最高氣溫為35～38℃，局部地區可達40℃以上。未來三天，河南、山東、安徽、江蘇以及四川盆地等地有中到大雨，其中河南北部、山東西部、蘇皖北部以及四川盆地等地部分地區有暴雨，局地大暴雨。

15日寧夏陝西黑龍江吉林等地出現較強降雨，南方地區高溫持續：昨日08時至今日06時，甘肅東部、寧夏中部、陝西中北部、四川盆地西部、河南中部、山東南部、安徽北部、江蘇中北部及黑龍江西南部、吉林中部、遼寧北部等地部分地區降大雨或暴雨，甘肅慶陽、陝西延安和渭南、山東棗莊、江蘇徐州等局地大暴雨(100～212毫米)，上述地區最大小時降雨量30～60毫米，局地70～89毫米。

昨日，南方高溫天氣持續，陝西南部、四川東部、重慶、雲南東北部、湖北、河南南部、安徽、江蘇中南部、浙江、福建、江西、湖南中北部等地部分地區最高氣溫有37～40℃，陝西安康，四川達州和宜賓，雲南昭通，湖北宜昌和十堰，浙江寧波等局地41～42℃，陝西安康局地43℃，四川、雲南、重慶、陝西、上海等地共31個國家站最高氣溫達到或突破7月極值。

未來三天，河南、山東、安徽、江蘇以及四川盆地等地有中到大雨，其中河南北部、山東西部、蘇皖北部以及四川盆地等地的部分地區有暴雨，局地大暴雨。18-20日，西藏東部和南部、四川盆地、黃淮中南部、江漢、江淮、江南北部沿江及陝西南部、貴州、廣西西北部、雲南北部等地有中到大雨，部分地區有暴雨，局部有大暴雨，並伴有短時強降水、局地雷暴大風或冰雹等強對流天氣。

預計，7月16日08時至17日08時，吉林東部、河北南部、河南北部和東部、江蘇北部、安徽北部、湖北北部、山東西部以及四川盆地西部等地部分地區有大到暴雨，其中，山東西部局地有大暴雨(100～130毫米)。上述部分地區伴有短時強降水(最大小時降雨量20～50毫米，局地可超過70毫米)，局地有雷暴大風等強對流天氣。中央氣象台16日06時繼續發佈暴雨藍色預警。

7月16-17日，西南地區東部、江淮、江漢、江南、華南以及新疆北疆盆地和南疆盆地東部、河南南部等地仍有高溫天氣，大部地區日最高氣溫為35～38℃，局地可達40℃以上。18-20日，上述部分地區將出現降雨過程，高溫天氣將有所緩解，江南東南部、華南東部持續高溫悶熱天氣。21日之後，南方地區高溫將再次發展，範圍擴大。

預計7月16日白天，四川東部、重慶、黃淮南部、江漢中東部、江淮、江南、華南大部等地有35℃以上高溫天氣，其中，河南東南部、安徽中南部、江蘇南部、湖南中北部、江西、浙江、福建、四川東部、重慶大部、貴州東北部、雲南東北部等地的部分地區最高氣溫37～39℃，浙江中南部等地局地可達40℃以上。中央氣象台16日06時繼續發布高溫橙色預警。