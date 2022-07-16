先前才被爆出「大鬍子」哈登大幅降薪跟七六人續約，有可能是透過其他方式給予哈登補償的「陰陽合約」，《紐約時報》資深記者史坦卻在16日接著爆料，聯盟即將針對七六人簽約P.J.塔克展開調查，因為外界普遍懷疑其中存在著提前非法招募。

「根據我的消息源告知，七六人這筆塔克交易可能要被聯盟辦公室展開調查，因為在簽約前4天，很多競爭對手就知道塔克要去費城，」史坦表示，「甚至就在自由球員市場開啟才1分鐘，他的經紀人就宣布塔克跟七六人簽下3年3300萬美元合約。」

塔克這筆加盟七六人交易會被懷疑，還有另外一個原因，那就是他在七六人有很多熟人，七六人總裁莫瑞之前就是火箭總管，加上哈登之前擔任多年火箭招牌球星，跟塔克本來就有不錯交情，會被懷疑提前非法招募塔克，也算理所當然的結果。

至於《ESPN》薪資專家馬克斯之前爆料，剛和七六人完成兩年續約的哈登，下個球季大幅降薪1500萬美元，應該很有可能透過其他管道偷偷給哈登補償，實際上哈登根本沒有那麼多的金錢損失，以哈登過往的個性來看，他確實不太像是那麼「體貼」的球星。