大陸成功發射四維03／04衛星，新一代商業遙感衛星系統第一階段建設圓滿成功。（中國航太科技集團）

大陸「中國航太科技集團」公眾號消息，16日6時57分，長征二號丙運載火箭在太原衛星發射中心點火升空，以「一箭雙星」方式成功將四維高景二號01、02星送入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。

四維高景二號01、02星是中國航太科技集團有限公司所屬中國四維測繪技術有限公司的兩顆高解析度商業遙感衛星，由航太科技集團五院研製。衛星主要服務於城市安全、實景三維、城市資訊模型、數位農業等新興市場，以及國土測繪、防災減災、海事監測等傳統領域，為用戶提供高時效、高性能的時空資訊服務。

中國四維的四維高景一號01、02星於2022年4月29日成功發射。此次發射的兩顆衛星，是中國四維新一代商業遙感衛星系統的第二組衛星。衛星投入使用後，將顯著提升中國四維商業遙感衛星系統的數據獲取和資訊服務能力，標誌著該系統第一階段的建設取得圓滿成功。

航太科技集團所屬長城公司作為總承包商，向中國四維提供了本次兩顆衛星的發射及在軌交付服務。

長征二號丙運載火箭是由航太科技集團一院研製的常溫液體運載火箭。本次任務中，火箭採用兩級狀態構型，全箭總長約45米，起飛品質約242噸。

本次發射是長征系列運載火箭第427次發射。