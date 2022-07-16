男身揹「四條通」逃高雄 雨夜忘開大燈引警盯上栽了 (警方提供)

南投一名23歲的柯姓男子遭到多處院檢通緝在案，為躲避查緝，特地開車南下高雄投靠友人，原以為來到陌生的地方比較不會被抓，卻因為太過放鬆，導致深夜開車忘了打開頭燈，被雨夜中認真執勤的快打警力盯上。警方盤查後發現開車的柯男竟然身揹4條通緝在案，當場上銬逮捕解送歸案。

家住南投的男子身揹「四條通」逃高雄躲藏，卻在雨夜中忘開大燈引警盯上，反而栽在高雄。(高珮琦翻攝)

鼓山分局內惟派出所所長周信宏、警員柳保裔、林庭丞、實習生余承澔，於15日0時至4時執行快打勤務，於凌晨01時50分許巡經鼓山區九如四路與大榮街口時，發現一部自小客車行車未開頭燈，尾隨到西藏與伊犁街口將該車攔停盤查，經員警細心盤查駕駛及乘客身分，發現駕駛柯姓男子已背負4條通緝案在身，分別是臺南地檢於110年10月13日所發布的竊盜通緝，南投地院於111年1月24日所發布的洗錢防制法通緝，南投地檢於111年3月17日發布的詐欺通緝，以及臺中地檢於111年4月06日所發布的詐欺通緝，警方當場依法將柯男上銬逮捕並帶所偵辦，全案經警詢製作筆錄完成後，將柯姓男子解送高雄地檢署代為執行。

鼓山警分局長蔡鴻文肯定同仁們不畏風雨，深夜仍積極巡邏盤查守護轄區治安，鼓山分局全體同仁也將持續加強攻勢巡邏盤查，以維護轄區犯罪預防治理的機先功效。此外，查捕各類在逃通緝犯，亦係警方追捕犯罪、捍衛司法追訴與審判效力威信之天職，警方將持續嚴正執法，以維護社會安定及法的秩序。