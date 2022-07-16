F-16戰機訓練

就在烏克蘭官員和飛行不斷要求，提供如F-16等新戰機抗俄後，美國眾院已通過「2023會計年度國防授權法案」（NDAA 2023），而其中最引人矚目的，就是提供1億美元（近30億台幣）資金，訓練著手訓練烏克蘭飛行員駕駛美製戰機。

據《防務新聞》（Defense News）和《動力》（The Drive）網15日報導，自從今年3月以來，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）就要求提供美製F-15和F-16戰機。然而，烏克蘭飛行員習慣駕駛老舊的蘇聯時代米格（MiG）-29和蘇愷（Sukhoi）等戰機，從未受過訓練，以駕駛美製戰機，因此可能需要花好幾個月學習。

至今美國政府一直不願提供烏克蘭戰機，原本打算要其他北約（NATO）盟國提供蘇聯時期的戰機，但也未能實現。要是相關法案成為法律，就能打開烏克蘭空軍受訓，以駕駛美製戰機的大門，而這也是基輔從任何來源接受這類戰機的前提。

極力促成這項提案的伊利諾州共和黨籍眾議員金辛格（Adam Kinzinger）說，這最終將促使烏克蘭軍方擺脫蘇聯時期的硬體。他強調，當俄烏戰爭結束時，烏克蘭無疑將會裝備西方軍備，再也不會有米格機，或是相關軍備。

然而，拜登政府不僅擔心，在俄烏戰場上使用美國武器，可能存有美方技術落入俄軍手裡的風險，同時也顧慮，要是烏克蘭部隊動用高端美國軍武攻擊俄羅斯領土，莫斯科可能會有的反應。不過金辛格說，可以放心把美製軍備交給烏克蘭人。他指出，烏克蘭說得很清楚，他們不會在俄羅斯境內開戰，只想捍衛自己的家園。

此外，他透露，美國準備在密西西比州哥倫布空軍基地（Columbus Air Force Base），甚至德州訓練烏克蘭飛行員。而對他們進行F-15和F-16基礎駕駛訓練，大約需要花3個月。