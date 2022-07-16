民進黨14日正式徵召陳時中參選台北市長，隨後便確定由民進黨立委吳思瑤擔任競選總幹事，15日再宣布由3位立委擔任「競選總部副主任委員」兼「分區總督導」。媒體人韋安表示，陳一參選幾天內戰隊就成形，反觀國民黨的蔣萬安提前投入選戰，至今卻連個像樣的隊形都沒有；陳才出場民調已從第三名跳到第二名，這樣下去1、2個月就會追上蔣，呼籲蔣在人事安排上「應該學習陳時中」。

韋安今日（15）在臉書發文表示，自陳時中確定代表民進黨參選台北市長，幾天之內，1位總幹事、2位發言人、3位督導就到位，幕後還有一群高手加入選舉團隊中；反觀而蔣萬安已提前「偷跑」了快半年，現在卻連個像樣的隊形都沒有。

韋安指出，據了解，蔣萬安為人謙和、頭腦聰穎，也能接受旁人意見和批評。但蔣團隊目前為止，表現得有點謀而不定、定而不決、決而不行，在枝微末節上花拳繡腿，在大方向和戰略面飄忽不定。

對此，韋安直言，根據《ETtoday》民調，陳時中一出場已從原本的第三名，跳升到第二名，這樣下去可能1、2個月就追上蔣萬安了。藍營台北市民代像是徐巧芯、游淑慧，早就進入市長選戰的戰鬥位置，監督綠、白的火力很猛烈；不過主帥不急，急死戰將，有什麼用呢？故他呼籲「蔣萬安應該趕快學習陳時中」。