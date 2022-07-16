國民黨前台北市議員羅智強爭取參選桃園市長失利後，近期則是紛紛為黨內參選人拉抬聲勢。而今(16日)他更在臉書宣布成立新政團「真愛台灣」，並將於20日起展開徒步環島，為台灣民主祈福，一步一腳印、宣揚新民主理念，同時曝光該政團的3個定位。

羅智強談到，桃園市長選舉的風風雨雨，給了他很多的體悟，想要做一件不一樣的事，因一個人的力量有限，決定抱著成功不必在我的心情，成立新政團「真愛台灣」，推動新政治運動、實踐新政治改革。

至於「真愛台灣」的三個定位，羅智強說，第一，2022快樂投票、好人出頭；第二，2024幸福輪替、鞏固民主，為了台灣民主，也為了讓民進黨有一個反省改進的機會，2024的政黨輪替，至關重要；第三，走上街頭、走入群眾。

羅智強認為，台灣的政黨政治已經走進了一個迴圈，黃鐘毀棄，瓦釜雷鳴，正派的君子成了笑柄，無信的小人權勢滔天，他想要打破這個迴圈，也許這是不自量力，但仍想試試看。

此舉曝光後，引發不少網友關注，不少網友在羅智強貼文底下留言表示，「我們願意試試！加油」、「好棒的想法與作法，一定會成功」、「一步一腳印， 真愛台灣， 好人出頭天 ， 加油」、「加油，終於有了正派的政團，願意+1」。