民進黨桃園市長參選人林智堅論文門風暴持續延燒，國民黨台北市議員王鴻薇14日公開一段line對話紀錄再度踢爆林智堅親信、前新竹市民政處長張力可向中華大學下指導棋，她炮轟黑手伸入校園，干預學校獨立運作。林智堅團隊對此澄清，對話紀錄是向關心論文案的其他老師澄清法律及契約問題，絕無干預。民進黨前立委林濁水昨（15日）嘲諷，若是在討論，「口氣調得比較不像老師在指導學生會比較好？」

王鴻薇爆料指出，林智堅7月8日辭職投入桃園市長選舉，但7月4日時任新竹市民政處長的張力可，透過LINE聯絡中華大學老師，用文字洋洋灑灑提出說明，指導中華大學如何回應新竹科學園區管理局。她也出示對話截圖，指控道「從內容得知就是要幫林智堅脫罪，包括從法律、契約、道德層面下指導棋」，炮轟林智堅「還要傷害母校到什麼程度？」

林智堅競選辦公室發言人林芸帆回應，遭截圖的對話紀錄是張力可日前向關心此事、和本案無相關性的老師，就法律及契約等層面的澄清

對此林濁水昨在臉書發文，針對張力可強調被王鴻薇曝光的line內容是與老師間討論的說法諷刺道，林智堅的幹部line給老師說討論林的論文。不過是不是調整一下，「口氣調得比較不像老師在指導學生會比較好？」