擁有10年電商經驗的網紅陳妮絲，有著電商女神封號，平常樂意在社群分享時尚、美妝等資訊，吸引不少粉絲追隨。她從不隱瞞自己整形的事實，甚至還將動刀的紀錄拍成影片分享。日前上小A辣YouTube頻道「A辣大尺度」提及當初整形契機，坦言是受到重男輕女的家庭影響，得不到關愛的她，懷疑是自己長相問題。

陳妮絲說到童年經歷一度哽咽，小時候父母離異，當時媽媽選擇帶哥哥一起生活、把她丟給姨婆家照顧。某次妮絲問她媽媽可不可以一起生活，對方回「那妳現在去收衣服，然後我帶妳走」結果當她開心打包完行李，才發現被自己被騙，媽媽直接開車離開。被拋棄的回憶，讓妮絲哭道：「真的沒有人愛我，我就是個沒人要的小孩。」

童年的陰影，成為陳妮絲賺錢與整形的最大動力。(圖/陳妮絲 IG:babe.8271)

她也坦言道，那時候跟渣男在一起，就是想要有人陪，不論怎麼被打都無所謂，甚至到最後直接當場抓包男友劈腿，她一掀開棉被，見到小三穿著男友的衣服，還沒穿褲子，男友還說：「我們就沒怎樣。」

從原生家庭到情感經歷，對陳妮絲造成很大影響，直言「創傷一輩子不會好」，加上長相也被嫌棄過，最後決定去做整形手術，術後變得面目全非，花了很久的時間恢復。所幸她現在遇到對自己很好的男朋友，不計較她的整形。她現在成為一個堅強的女強人：「痛苦的另一個名字叫做成長，如果沒有這些，我要怎麼理解他人。」