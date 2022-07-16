房價與物價都很高的年代，要怎麼存到第一桶金。一名人妻分享，她與老公月收入共10萬，兩人婚後生2個小孩，也買了房，目前持續還貸款，但現在已存到第三桶金，很猶豫第三桶金要怎麼用，買第二間房或定存。不少網友看傻說，要怎麼同時養2個小孩又還房貸，然後存到第三桶金啊？太扯了吧！

一名女網友近日在臉書社團《匿名公社》上發文分享，她與老公都有上班，每個月收入家總大約快要10萬元，婚後兩人生了2個孩子，目前都已經讀國小了。而他們存錢到現在6年了，好不容易存到了第三桶金，目前計畫是將第一桶金當作緊急預備金、第二桶金當作投資基金、第三桶金則很猶豫要當第二間房的頭期款還是先定存。

女網友指出，她與老公已經買了一棟房子，而那棟房子他們還在繳貸款中，總共需要繳20年，因此對於第三桶金該怎麼用很猶豫。

貼文引起網友討論，不少人看了原PO的敘述感到不可置信，「4口之家 一個月10萬，6年能存3桶金，難以想像」、「說實話，能存3桶金，我真的很難相信，六年能存一桶金，我還相信」、「很難想像一個家庭開銷只有5萬還要付房貸」。

另也網友則精算說，如果6年要存3桶金，意味著每個月要存42000元，因此每個月只剩下58000元可以花費，而這包括生活費與房屋貸款，如果家中每人每天都只能花100元的話，一個月至少也要36000元，然後房貸如果每個月繳22000元，竟等於超緊繃的在過生活欸，完全不能亂花錢，也沒有閒錢可以花在生存以外的事物上。

另有網友則是建議，現在通貨膨脹嚴重，把錢存在銀行裡面會越來越不值錢，不如做一些合理的投資會比較好。「錢存銀行會被通膨吃掉，建議合理投資」、「錢存著不會變大，會被通膨吃掉，爽到銀行而已，如果有信心的投資項目能試著投資一些，或者買房出租也不錯」、「收租比較好，不要像我用一桶金投資股票半個月剩半桶」。