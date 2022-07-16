李鴻淵血洗康建生技公司後與檢警鬥智，逃亡時未帶手機，使得調通聯、鎖基地台的科技監控方式難以進行，警方能夠在21小時內破案，憑藉的就是鍥而不捨的拚勁，沿途調閱監視錄影畫面追查比對，最終在近40公里外的養生館攻堅逮捕凶嫌。

李鴻淵在犯下血案後逃逸，由於死者都是康建生技公司人員，警方研判與公司員工有關，經密集訪查，鎖定離職員工李鴻淵涉有重嫌，確定對象後旋即展開追緝。但李鴻淵為規避警方追捕，刻意將手機放在草屯家中，因此警方無法透過基地台鎖定手機位置。

南投4死血案槍手落網，藏匿中清路養身館遭重裝警逮捕。(張亦惠攝)

李鴻淵騎著被他槍殺致死的劉慶杉的機車，往台中市方向逃逸。由於機車是足以方便辨識追蹤的目標，李鴻淵狡詐把機車棄置在中投公路高架橋下方製造斷點，再去找前老闆借錢「跑路」。接著從台中市霧峰區一路至北區，途中不斷改換搭計程車在市區亂繞，步行時甚至時而走右邊、時而走左邊，企圖藉此躲避警方追捕。

警方無法透過手機監控李鴻淵動向，於是動員大批警力，追尋李鴻淵逃亡軌跡。在警政署長黃明昭統籌規畫下，南投、台中警方接力逐段調閱監視器畫面，追查李鴻淵行蹤，最後發現他進入台中市北區中清路1家24小時養生按摩館，而且沒有再出來，於是調動南投及台中警力，準備發動攻堅。

由於李鴻淵擁有槍彈，警方唯恐他駁火拒捕，因此部署優勢警力，動員維安特勤及霹靂小組，配備頭盔、盾牌及防彈衣，荷槍實彈攻堅，將躲藏在養生館內水塔旁閣樓中的李鴻淵逮捕，並且當場起出手槍、子彈、手銬及滅音管等犯罪工具。

為何他藏匿在養生館閣樓？據了解，養生館的賴姓員工是李鴻淵的舊識，因此收留他，並讓他使用4樓的員工宿舍浴室盥洗，賴姓員工是否涉及藏匿人犯，警方已將他帶回偵訊，進一步調查釐清案情。