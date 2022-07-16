知名YouTube蔡阿嘎近日開始了「環島挑戰」系列影片，從7月10日開始至今，已經走過新竹、臺中、嘉義、臺南、高雄等五個縣市，每到一個縣市總會引發話題。該環島企畫將持續到7月16日，最後兩站為花蓮及臺北，許多人都相當期待。

image source：YouTuber口碑排行榜（分析區間：2022/04/16~2022/07/14）

▲「蔡阿嘎」位於網路溫度計YouTuber口碑排行榜第6名。

巡迴全臺7縣市 挑戰「現拍現剪」當天上片

蔡阿嘎在今年（2022）6月底公布了這個年度大企畫，表示這次「2022哈佛夏日環島挑戰號」企畫將巡迴全臺7個縣市，除了品嚐在地美食外，每到一個縣市也都會有不同的主題活動，和粉絲一起玩遊戲。此外，也會在各縣市定點設置攤位，販售環島限定商品。

在這個環島企畫中，蔡阿嘎團隊也做出了「每日上片」的挑戰，在環島旅程中完成當日的拍攝後便馬上剪輯、發布影片，讓觀眾能跟著整個團隊的腳步進行環島之旅，每天發片讓許多人都大讚「超用心」。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，在「蔡阿嘎環島影片」的近一個月熱門關鍵字中，出現了「辛苦」、「用心」、「厲害」、「感動」、「期待」等字詞，顯示出有許多人都十分肯定蔡阿嘎團隊這次的大型年度企畫。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

目前環島5日 每支影片都帶起討論聲量

目前環島系列影片已經出到第5集，每次影片一發布總能帶起一波討論聲量。從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統分析出的「蔡阿嘎環島影片」近一個月網路聲量趨勢變化中可以看見，在第一部於新竹拍攝的影片發布後，立刻就帶起了一波討論聲量（476筆），第二、三部前往臺中、嘉義的影片也讓整體聲量持續上升（518筆、581筆）。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

雖然第四部臺南的影片聲量有微幅下降，但第五部影片很快地又將聲量拉到了最高峰（673筆）。此外從圖中也可以看見，一開始公布環島企畫時，就已經先帶起了一波討論聲量（226筆）。顯示出有不少人關注並且期待蔡阿嘎團隊這次的創舉。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年06月15日至2022年07月14日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『蔡阿嘎環島影片』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。