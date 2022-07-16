歌手周杰倫睽違六年發行最新專輯《最偉大的作品》，於7月15日正式發行，數位專輯銷量目前已經突破500萬張，實體專輯也突破19萬張，第二波主打歌《還在流浪》MV於15日在周杰倫官方YouTube上架，不到20個小時，觀看次數已經突破225萬，還登上音樂發燒影片排行榜第二名。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看到，《還在流浪》發布至今聲量突破2,290筆，引起網友熱烈討論，單單15日的網路聲量就有1,814筆，仍在持續增加中。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

《還在流浪》是一首充滿「周氏情歌風格」的R&B歌曲，由老搭檔方文山作詞，兩人一起打造出大家熟悉的味道，「當你收到信，我還在流浪」、「那年的約定，都放在心上」，歌詞中充滿了不捨與懷念。事實上這首歌的創作靈感來自周杰倫無意間發現的場景，向方文山分享後，方聽著周的口述認為很適合「流浪」的主題，便寫下了這首《還在流浪》。

該部MV由周杰倫親自擔任，取景地點在美國拉斯維加斯，MV中周杰倫獨自在空無一人的大街上漫步而行，之前MV充滿辣妹、兄弟的周董，本次孤單感爆棚的樣子意外成為焦點，讓網友們笑稱是「防疫＋人夫表率」，紛紛留言「生在有周杰倫的年代好幸福」、「永遠聽不膩」、「夢回以前」、「陪伴了好多人的青春」，但也不少網友直言「都是熟悉的旋律」、「以前的周氏情歌風格沒進步」等。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看到，第一波主打《最偉大的作品》一週內聲量突破7,287筆，7月8日專輯開放預購當天，聲量更是來到了1,524筆。7月14日，作為新專輯正式發售的前一天也有許多討論量，聲量來到1,224筆。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年07月08日至2022年07月15日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『周杰倫《最偉大的作品》』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。