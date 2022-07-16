台灣最大的手機通路商神腦(2450)公布2022上半年手機市場的銷售排名，前三名皆為iPhone 13系列，佔整體市場銷量32%，安卓陣營則包辦4~10名，其中三星A52S、S22系列、A22、A53皆上榜，而廣受年輕族群歡迎的OPPO也榜上有名，成為僅次於三星的後起之秀。展望下半年，市場最受關注的將是於蘋果擬在9月發表iPhone14，另外，非蘋陣營則是傳聞三星將在8月發表兩款新的旗艦摺疊手機。

今年1~6月神腦全通路手機銷售排行，以iPhone 13系列拔得頭籌，第1~3名分別是iPhone 13、13 Pro、13 Pro Max，佔整體手機銷量32%之多；緊接在後的是安卓手機銷售最佳的三星，第4~7名分別是Galaxy A52S、S22系列、A22、A53，無論是高規格的旗艦機S系列或是中階機款的A系列，都是民眾選購的熱門機型，第8~9名是價格實惠OPPO RENO 7、A55，坐穩市佔第三的地位。調查顯示民眾購買兩萬元以上的手機，大多還是偏好大廠牌蘋果或三星，尤其iPhone 13系列最受歡迎；而高CP值的中價位機種則是三星最多人選擇，Galaxy A52S、A53都是孝親熱賣款。

展望下半年，神腦認為，下半年最受關注的莫過於九月的蘋果發表會，外界推測新iPhone將推出絕美的質感新色吸引眾人目光，前代瀏海的設計傳出將轉變成驚嘆號形狀的打孔螢幕，提升螢幕占比；預測前鏡頭將升級高規格的零件，後置相機也將採用更高像素全新設計的攝影模組，大幅提升使用者的拍攝體驗。三星傳聞8月發表兩款新的旗艦摺疊手機，比前代的Z Fold、Flip更升級，傳將推出夢幻款新色及限量特殊色，在相機方面將有媲美S22的規格，且電池容量更大、轉軸更小更細，下半年欲換機的民眾值得關注這幾款旗艦機。

各家手機大廠5G新機百花齊放，隨價格及耐用度提升，用戶在電信資費的選擇上，有超過8成申辦5G資費方案，也觀察到了用戶購機綁約的時間，從30個月延長到36個月的趨勢，放眼下半年國內疫情趨緩，再加上新iPhone、三星旗艦機等熱門機款上市，有望刺激用戶的換機需求。