1名網友於《爆廢公社》貼出1名外送員右腳裝義肢，頂著大熱天仍幫民眾排隊取餐送單的照片，並留言寫下：「外送員辛苦了」，畫面中該位雖然外行動不不便，仍努力打拼的畫面曝光後，網友紛紛感性的說：「好手好腳的都要看，人家多努力」、「不論任何工作都值得被人尊重，少些刁難。」

原PO於臉書社團《爆廢公社》貼出照片，發文寫下：「真心祝福，大叔小費收好收滿」、「外送員辛苦了」。畫面中可見，1名右腳裝義肢的外送員，頂著大熱天在餐廳內幫民眾排隊取餐，原PO透露該名外送員是因車禍事故而截肢。

照片曝光後，網友們紛紛被外送員的「正能量」吸引，文章下吸引接近3萬名網友按讚，不少人感動落淚：「裝著義肢很辛苦 很熱 義肢又硬 又不透氣 感同身受 加油」、「昨天半夜一點在中華路有看過還在跑，加油」、「好手好腳的都要看，人家多努力」「哥，辛苦了」、「我也是外送員，向這位大哥致敬」、「都是為了生活」、「殘而不廢，比起那些要吃又不工作的伸手牌要來的好」。

也有人說：「倒了能再站起來的是勇士，真棒」、「不論任何工作都值得被人尊重，少些刁難。」、「今天早上上班路上才遇到他，心想世界上怎麼還會有那麼多好手好腳而找各種理由不願意去工作的人，真心佩服這位生命鬥士」。