據《俄羅斯衛星通訊社》（Sputnik）15日報導，2022年，俄中貿易額可望達到2000億美元（近6兆新台幣），而中國大陸國家主席習近平更喊出2024年2500億美元（近7.5兆新台幣）的願景。

據中國海關總署13日公布的資料顯示，2022年上半年俄中貿易額比去年同時期增長27.2%，達到806.75億美元（近2.42新台幣），過去六個月中國對俄出口295.5億美元（近8865億新台幣），同比增長2.1%；中國自俄進口511.25億美元，增長48.2%（近1.53兆新台幣）

俄羅斯駐中國大使館臨時代辦熱洛霍夫采夫告訴《俄羅斯衛星通訊社》，天然氣交割量持續增加，而且俄中天然氣管道正在逐步達到設計規劃時的供應量。就兩國雙邊貿易差額如此之大的原因熱絡霍夫採夫說：「確實，我們看到，進出口差額的不平衡正在擴大。大家都知道，兩國雙邊貿易的很大一部分是能源商品，而且在過去幾個月，能源價格和過去的價格落差很大。」，俄羅斯對華出口不僅限於能源和原物料，俄方還在拓展其他的商品方向，其中一項主要成果就是農產品和食品出口，最後，熱絡霍夫採夫表示：「2022年達到2000 億美元這一目標是能夠達成的，特別是在礦產品價格進一步上漲的情況下。」

中俄貿易合作持續增長（示意圖：Shutter Stock）

在此之前，俄中兩國領導人提出了將兩國貿易額增加的目標，提出從一年1000億美元（近3兆新台幣）增至2024年的2000億美元（近6兆新台幣），而實際上2018年雙邊貿易額就已突破1000億美元大關。2021年，俄中雙邊貿易額又增長了35.8%，達到創紀錄的1468.87億美元 （近4.4兆新台幣），而在俄中兩國領導人2月4日北京會晤結束之後，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，習近平又提出了雙邊貿易額達2500億美元（近7.5兆新台幣）的新目標。