陳時中獲民進黨徵召參選台北市長後，競選總幹事吳思瑤昨日（15）宣布，邀請3位立委擔任「競選總部副主任委員」兼「分區總督導」，名單中竟有多次為防疫政策與陳槓上的高嘉瑜。此消息不僅引發大批綠營支持者不滿，國民黨台北市議員參選人楊植斗更翻出2018年，高在時任民進黨台北市長參選人姚文智身後做「眼球運動」的照片，諷刺「陳時中喜獲第三名高票落選」。

吳思瑤昨日在臉書發文表示，陳時中邀請何志偉、高嘉瑜、林昶佐出任「競選總部副主任委員」兼「分區總督導」，稱他們過去是「台灣隊」的堅實成員，今天開始他們是「台北隊」的最佳夥伴。

由於高嘉瑜過去多次為各大政策與「自家人」對槓，包括曾為快篩試劑直接槓上陳時中，高臉書文章還遭指揮中心指控為「不正確資訊」，引發全國關注；高也踢爆私人仲介非法亂象頻傳，勞動部卻長期放任不作為等。高的言論屢成焦點，「砲口對內」的形象鮮明，她出任的消息引發大批綠營支持者不滿，湧入吳思瑤臉書留言痛罵。

對此，楊植斗昨日在臉書，刊出高嘉瑜2018年幫姚文智站台時，在姚身後做「眼球運動」的照片，表示高將擔任陳時中競辦的副主委，他當然支持、唯一支持，「期待2018高嘉瑜的眼球運動再現，陳時中喜獲第三名高票落選。」