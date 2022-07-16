60歲香港女星寇鴻萍1982年曾參加香港小姐選拔，最後獲得季軍，之後一度被TVB簽下成為藝人，近年則淡出演藝圈，創立護膚品牌並從事保險業。昨(15日)港媒報導，寇鴻萍涉嫌逃稅等11項罪名全數成立，而她人目前還在懲教署看管，下周五將接受判刑。

寇鴻萍過去曾有過兩段婚姻，35年前與「70年代機械大王」唐全的兒子唐基華結婚，生下2女，但5年後婚姻告吹，2003年她梅開二度嫁給梁廷鏘，近年化身成商場女強人，不僅設立自身的護膚品牌，還是王牌保險員。

據《香港01》報導，原告指出寇鴻萍在2009年到2017年間的年度報稅表中，填入狀態是和父親共同居住，又在2010年到2012年間在公司帳上聲稱助理每年支出費為28.8萬港幣（約109萬台幣），並於2012年時3次申報員工孫永斌及鍾永慧每年薪水約為9.6萬港幣（約36萬台幣），但都與事實不符。

另有模特兒工作的鍾永慧做筆錄時澄清並沒有在寇鴻萍的公司工作過，孫永斌也否認，導致公司有逃稅嫌疑，而寇鴻萍被捕時稱稅務不了解，也喊冤可能是漏填資料，檢察官認為寇鴻萍既然是專業保險員，不可能對此一無所知，故裁定她的11項罪名全數成立，本月22日將正式判刑。