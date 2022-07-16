全球通膨升溫，導致智慧手機買氣疲弱，但外媒報導，蘋果前一代手機iPhone 13仍持續熱賣，預期今年秋季推出的iPhone 14新機銷售會更旺。分析師先前提到，台積電等蘋果供應商，在這波晶片供過於求中，受到的影響最小，因為蘋果相關產品需求仍相當強勁。

路透引述 iPhone供應鏈消息指出，7月份iPhone銷量表現良好，不同於其他智慧手機製造商因市場需求降溫而受創。知情人士透露，某一家工廠 iPhone 13的7月出貨量甚至比去年同期高出1/3，這現象相當不尋常；通常iPhone銷售在7、8月會放緩，因為消費者等著購買蘋果9月發表的新機。

Cowen分析師Krish Sankar發表最新報告指出，iPhone 13在產品周期的末期銷售依舊搶眼，部分原因與大陸解封後需求強彈有關，iPhone 是大陸6 月購物節的受惠商品。他預測，4~6月iPhone出貨量小幅下滑1%，表現較整體智慧手機出貨量暴跌13%好太多了。

依照蘋果最新手機年度生產計畫，目前已開始試產iPhone 14，預計在8月提高產量，9月開始出貨。消息人士表示，蘋果對於供應商的初步出貨預測「略高於」去年的iPhone 13。

蘋果iPhone與安卓智慧手機的市況擴大，也衝擊相關供應鏈。HI Investment & Securities 分析師Song Myung-sup表示，三星為iPhone 14的OLED面板供應商，在新iPhone出貨加持下，三星顯示器部門Q2業績表現優於預期。他不諱言，iPhone是市場上唯一銷售強勁的智慧手機。

Cowen維持對晶片廠思佳訊（Skyworks Solutions Inc）「表現優於大盤」的股票評級，並稱iPhone手機採用無線電晶片貢獻該公司55%營收。

Wedbush分析師Matt Bryson日前提到，台積電等蘋果供應商，受這波晶片供過於求的影響最小，因為蘋果相關產品買氣仍然強勁。

Baird半導體資深分析師Tristan Gerra也認為，低階智慧手機的晶片供應商，受到這波經濟衰退的打擊較大，而汽車晶片與數據晶片的需求有增無減，狀況相對穩定。