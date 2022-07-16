想貢獻豪華海鮮大餐、幫男友過生日的正妹，卻在用餐當晚發現男友「媽寶到不行」，還酸她準備的大餐沒值多少錢，氣得正妹下定決心分手，怒諷男友「JJ比剝掉殼的蝦子還小」。

原PO在匿名論壇Dcard表示，她和男友透過交友軟體認識，交往一段時間後，剛好男友生日快到了，她雖然不會下廚，仍網購海鮮組合箱，想說「放烤箱料理即可」。

沒想到當晚，原本約6點30分見面，男友5點就到了，不斷催促「我媽不耐煩妳快點下來」，她才知道每次約會，男友都讓媽媽載到指定地點。因當時廚房開著火，原PO匆忙下樓把男友帶上來，只簡單跟對方媽媽打了招呼。

此舉踩到男友雷，「你對我媽很不尊重、沒禮貌」。好不容易大餐上桌，男友吃了幾口竟說「要不要跟我媽學做菜」，過程中連一句謝謝都沒講；更扯的是，當原PO剝蝦子時，男友突開口「順便幫我剝一下」，女方理智線斷，決定分手。

「結論是勸大家交往期間真的要好好觀察男友，愛惜生命、遠離媽寶男」。原PO強調，遇到這種不懂得看臉色、只會叫媽媽的人，真的不必再多說什麼，「老實講啦！這蝦子就算剝完殼，也比他的JJ長，放生不可惜」。