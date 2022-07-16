大聯盟同意掏出1.85億美元（新台幣55.36億）與小聯盟球員和解，預計可以結束這場超過8年的法律攻防戰。這個訴訟最初由馬林魚的1A球員山尼（Aaron Senne）與幾位小聯盟球員在2014年2月提出，控告大聯盟球隊給他們的待遇低於法定基本工資，違反「公平勞動標準法」。大聯盟兩年前請求撤掉案件，但遭美國聯邦法院駁回，最後還是乖乖掏錢。

本季的大聯盟最低年薪為70萬美元，但是有些小聯盟球員連政府規定的最低薪資都領不到，有人一年只拿到7500至8000美元（當時匯率約台幣25萬）。大聯盟的說法是「小聯盟球員只打5個月球季，不適用基本工資法規」。

2018年，美國議會通過「拯救棒球」國會法，其中包含「球員只有在從事棒球相關活動時才計算工時」。對於小聯盟球員，那就是車程、賽前、賽後的時間都不算工作時間，大聯盟球團可以合法壓低他們的薪資。

和解提案在本周提出，預計法官會同意，小聯盟球員可以分得其中的1.2億美元，63.7萬美元分給挺身而出的幾位球員代表，其餘的用來支付律師費和訴訟相關費用。美國聯邦規定的最低時薪為7.25美元（新台幣217元），不過有很多地方早就超越這個數字，例如加州洛杉磯的法定最低時薪為16美元，相當於聯邦規定的兩倍，當地大型旅館的最低時薪被規定在18美元以上。