台股周線再度收紅，化解破底窘境！不過三大法人本周僅有投信回補台股61.28億元，連續第四周站在買方，然自營商與外資雙雙賣超台股，自營商單周小幅賣超8.66億元，外資調節170.23億元，三大法人合計賣超台股117.61億元。

PGIM保德信高成長基金經理人賴正鴻指出，美國公布最新6月CPI高達9.1%，創下1981年底以來最大漲幅，不過美股並未因此出現大幅續跌走勢，反映市場看到近期國際能源價格回跌，預期通膨高峰已過，不過，最新CPI數字仍將使美國聯準會維持鷹派升息，目前市場預期7月底的FOMC會議宣布升息4碼的機率超過一半，預計要進入9月之後升息步調才會放緩。

聯邦金鑽平衡基金經理人林建良表示，國安基金已決議進場，可望提振市場信心。此外，從近期公布的6月營收，觀察到電子產業逐漸擺脫大陸4、5月封城的影響。而台灣6月製造業PMI較5月略增0.1至53.6，結束連3個月下降。

林建良認為，在通膨問題未解、電子產業進行庫存調整下，短期仍難期待重回多頭格局。可關注陸續召開的電子股法說，留意台灣電子業指標企業對未來景氣的展望。操作方面，投資人則可關注營收與獲利亮眼股，建議逢低布局，隨盤勢反彈汰弱留強。

賴正鴻認為，台股連兩周周線收紅，化解破底窘境，但因為目前傳產與金融類股仍未回穩至月線位置，成交量能也僅有兩千億元的水準，且市場對於消費支出減緩、企業資本支出下調、經濟衰退雜音仍存在，預料股市波動度仍大，建議投資人選股宜尋找具有基本面之跌深股、產業趨勢成長股等，科技股方面不妨從上游轉向電子中下游族群，包括HPC、網通，車用零組件等。