美國總統拜登訪問中東、拉攏阿拉伯國家支持對抗伊朗威脅時，伊朗國家電視台報導，伊朗海軍今天宣布成立第一個印度洋師級無人機部隊。

伊朗國家電視台沒有說明編制中包括多少船艦、潛艦或無人機，僅說一艘船隻能搭載50架無人機。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）11日說，華府認為伊朗準備向俄羅斯提供高達數百架無人機，其中有些可攜帶武器，伊朗並且準備訓練俄軍使用。

根據伊朗國營媒體，伊朗外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）15日與烏克蘭外長通話時，駁斥了蘇利文的說法。

伊朗官媒報導：「（蘇利文）最近毫無根據的指控聲稱伊朗無人機將運至俄羅斯以用於烏克蘭戰爭，並選在拜登訪問遭占領的巴勒斯坦領土期間提出這類說法，完全是出於特定政治目的，艾密拉多拉安予以嚴正駁斥。」

伊朗已向中東盟友提供無人飛行載具（UAV）。

根據伊朗電視台報導，今天展示的無人機機型包括派力肯（Pelican）、阿拉什（Arash）、霍馬（Homa）、哈姆羅什（Chamrosh）、巨賓（Jubin）、阿巴比4號（Ababil-4）和巴瓦5號（Bavar-5）。