血洗南投康建生技釀4死主嫌李鴻淵，落網時態度一度囂張冷酷，昨(15日)移送至南投地檢署複訊，約傍時李鴻淵一改囂張氣焰，原本被捕時還冷笑說「我為報仇殺人」，但晚間步入地檢署時全程不發一語，面對媒體提問「你知道賴敏男還沒死嗎?」，全程低頭不發一語均未回答。

李鴻淵蒙面血洗康建生技公司，一共背負了4條人命，昨天下午在台中中清路養身館落網，面對大陣仗媒體還主動問好，高呼為報仇殺人，囂張的行徑，可說是絲毫沒有悔意。

而昨天傍晚李鴻淵從台中養身館移送到南投縣刑大時，同樣囂張跋扈，還跟記者打馬虎眼，被問到為何殺人，李嫌仍高喊「為了復仇」、「有深仇大恨」等，被問到槍枝如何取得、有沒有接受殺手訓練，他則說是「你給的」（指記者），態度輕蔑。

但晚間進入地檢署時，全程不發一語，沒有早上那股狠勁，不管記者怎麼提問都沒有回答，快步走入偵查庭，經訊問後，檢方表示李嫌已有悔意，訊後遭法院聲請羈押禁見。