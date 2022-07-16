新竹市前市長林智堅的論文風波鬧得沸沸揚揚，連帶母校中華大學也被許多人密切關注。近日有網友發現，中華大學附近一位房東竟要捨棄「金雞母」，一口氣出售整棟樓共14間學生套房，引起熱烈關注，不少網友吐槽說，阿堅的母校怎麼可能說倒就倒呢？當包租公還是很穩啦！不要害怕。

近日在《591房屋交易網》上出現一則房屋出售的刊登，該房就位在新竹市中華大學的附近，整棟共7層樓，原本的屋主將其規劃成14間學生套房，且每間房都至少有一個對外窗。屋主強調他是下定決心才要賣的，真的很想要賣房。

房仲則在房屋交易網站說，屋主本身住在台北市，認為管理新竹的房子不太容易，所以才想說要出售，而屋齡15年售828萬元，真的很佛心。而房屋的地坪近25坪、權狀65.28坪，總共7層樓，其中僅1至4層為合法建築，5至7樓為水泥增蓋的部分。

由於房子剛好位在中華大學附近，不少網友聯想到前新竹市長林智堅的論文風波，導致他的母校中華大學慘成箭靶，因此網友發現這則房屋刊登後吐槽說，「中華大學很棒欸，學生報考台大研究所錄取率超高，未來8年不怕沒學生，當包租公很穩」、「預計今年出生人數12萬，以後不用考大家都上國立大學」、「應該再不賣，就要真的賠了」、「阿堅的母校你說倒就倒？」

也有許多網友看完房仲的敘述後，聽過加蓋1層，還沒有聽加蓋2層以上的房子。「現況七層，合法登記四層，三層違建，會買的我看也是腦霧嚴重」、「太屌了，頂加三層是怎樣」、「7層樓，1至4合法、4至6加蓋，7樓是違建？」