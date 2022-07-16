高嘉瑜入陳時中戰隊網譏「反串」 蔣萬安笑：總幹事可能要費心

民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊逐漸成形，立委林昶佐、何志偉、高嘉瑜出任競選總部副主委兼分區總督導，但網友譏高嘉瑜入陳時中團隊是反串。國民黨台北市長參選人蔣萬安今回應，綠營內部有不同意見的人更多，也許總幹事可能要費心。

陳時中競選團隊成形，立委吳思瑤出任總幹事，林昶佐、何志偉、高嘉瑜出任競選總部副主委兼分區總督導，立委莊瑞雄、林楚茵出任發言人；另也傳出蔣萬安屬意立委林奕華擔任競選總部總幹事。

國民黨台北市長參選人蔣萬安（中）先前出席中華民國各界紀念七七抗戰勝利77周年音樂會。（資料照／張鎧乙攝）

蔣萬安今受訪指出，很早之前不管是黨內同志、立院立委夥伴、議員及議員參選人，給很多協助，也培養非常好的默契，大家關心的競選架構，都按照既有的步調，未來時間到就會公布，非常快，會在適當時機說明。

蔣萬安說，民進黨找誰當總幹事、主委、副主委，他們的人事都尊重，但他期待的是正面的選舉。

對於網友戲稱高嘉瑜加入陳時中團隊是反串，蔣萬安笑稱，綠營內部有不同意見的人更多，也許總幹事可能要費心。