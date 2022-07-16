四技二專技優甄審及甄選入學日前放榜，復興商工廣告設計科張苡柔，錄取國立清華大學藝術與設計學系，打破高職生只能讀科大的迷思，開拓不同升學之路。

張苡柔從小喜歡將生活中觀察的細節轉換為天馬行空的圖畫創作，利用寒暑假及課後不斷的加強自己，優秀的表現獲得師長高度肯定。她開心分享回顧高中三年經歷新一代設計展、德國紅點設計等展覽訓練了清晰的口條，讓自己能臺風穩定且自信，於全國專題競賽設計群創意組獲得第一名，順利錄取心中理想學校。

新北市今年共有2859名學生上榜，近300位學生錄取國立科大及理想大專校院。由於各項競賽成績優異在技優保送具優勢，錄取較前年度翻倍成長共24位優秀學生上國立科大，技優甄審也有103人錄取國立頂尖科大。

教育局表示，今年技優甄審及甄選入學皆參採考生就讀高中教育階段的學習歷程檔案，作為指定項目甄審（試）的學習歷程備審資料，由於新北市長期致力深化技職專業課程，辦理自主學習、學習歷程檔案等及專題實作競賽，學生除了獲得專業能力、參加全國及國際競賽，也能培養國際視野及專業英文，豐富學習歷程順利進入頂尖大專院校。

樟樹國際實中多媒體動畫科周子勛在多元跨領域的學習模式下，跨考家政群錄取全國唯一設有服裝科系的國立屏東科技大學時尚設計與管理系。他表示，在選修流行服飾科外還跨領域鑽研服裝設計，參加鬥艷模特兒走秀、流行服飾類PVQC競賽，每天彙整筆記並運用番茄鐘學習方式提升讀書效率。

錄取國立臺北科技大學土木系的瑞芳高工空間測繪科高俊偉，從小努力向學爭取獎學金減輕家裡負擔，除了本科知能也跨域學習不同專長，像是測量技能、電腦繪圖、雷射切等。

他表示，在中小學科學展覽競賽體悟到除把事情做好，更需深入了解實驗結果和探討初衷，以確實掌握核心問題與結論，最後抱持著自信的態度獲得團隊合作獎與特優國展殊榮，也因學校規劃許的多元課程、校外參訪、職場講座、職場體驗等，豐富自己的學習歷程檔案，繼續往實踐夢想的道路前行。