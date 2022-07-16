基隆市獲得全國防災教育最佳進步獎，轄內3所國小也獲得基礎建置績優學校獎。（基隆市教育處提供／張志康基隆傳真）

全國防災教育獎日前揭曉，基隆市今年獲得績優縣市最佳進步獎，另華興國小、西定國小、東信國小也分別榮獲第10屆與第9屆基礎建置績優學校獎項。

基隆市政府為預防突如其來的災害發生，深耕校園防災觀念，教育處結合學校與消防局，組成防災教育輔導團，完成全市57所學校(園)的「防災校園基礎建置」，年度辦理各類師資研習、學生緊急包紮救護競賽、親子防災體驗營、以及地震、土石流、核災等逃生演練，並且研發防災課程教材教具，110年國家防災日更贈送所有學校「防災桌遊套組」，宣導水土保持觀念，從自身起做好災害預防。

本年度獲得第10屆「績優學校獎」的華興國小，將防災教育落實於日常生活與課程中，配合生動的宣導、趣味的活動、加上固定及偶發地震警報時的防災演練，在921防災演練動作確實逼真，老師全程照護，彷彿真的地震來臨！演練完更引導小朋友思考，為什麼要往操場避難？防災頭套的功能是什麼？

另第9屆獲獎的東信國小與西定國小，也分別以「雙語防災主播課程」以及「科技沙包、防水開門教具」同時上台接受頒獎，基隆市學校因地制宜的防災課程設計，深獲中央評審委員肯定。

教育處長杜國正表示，防災知能從學校開始，教育處每年爭取中央「高級中等以下學校防災校園建置計畫」補助經費，完成各校防災校園建置，並且與消防局合作，辦理各類災防演練，也讓小朋友親自到消防局體驗，希望使孩子在過程中提升警覺心，遇到災害時，能夠不慌不忙自救救人，一起達到防災、減災效果。