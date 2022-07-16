根據證券交易所統計，111年7月15日發行量加權股價指數收盤為14,550.62點，較上周(111年7月8日)的14464.53點上漲86.09點，漲幅約為0.6%，產業別指數方面，漲幅以半導體類指數上漲3.72%為最大，跌幅以油電燃氣類指數下跌7.56%為最大。

據統計，111年7月15日發行量加權股價指數收盤為14550.62點，較上周14464.53點上漲86.09點，漲幅約為0.6%，台灣50指數收盤為11255.36點，較上周的11057.53點上漲197.83點，漲幅約為1.79%，寶島股價指數收盤為16554.96點，較上周16456.86點上漲98.1點，漲幅約為0.6%。

本周集中交易市場總成交金額為1兆445.66億元，全體上市股票成交金額為9,747.17億元，股票成交量週轉率為2.05%

產業別指數方面，漲幅以半導體類指數上漲3.72%為最大，跌幅以油電燃氣類指數下跌7.56%為最大，未含金融類指數上漲152.17點，漲幅約為1.23%，未含電子類指數下跌444.16點，跌幅約為2.55%，未含金融電子類指數下跌285.63點，跌幅約為1.96%。

累計今年年初開盤迄今共128個交易日，集中市場總成交金額為35兆2626.69億元，市場日平均成交金額為2754.9億元，股票成交量周轉率為65.76%，股票日平均成交量周轉率為0.51%。

截至2022年7月15日，全體上市公司市場總值為新台幣45兆4087.26億元，較上周市值45兆1337.45億元增加2749.81億元，增幅約為0.61%。