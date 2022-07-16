衛福部前部長、疫情指揮官陳時中辭官投入台北市長選舉，原醫福會執行長王必勝接手衛福部次長、指揮中心指揮官，陳時中稱接任人選出來，他可以安心離開。國民黨台北市長參選人蔣萬安今炮轟陳時中一心只想選舉。
蔣萬安強調，台灣目前的疫情，不管新增確診案例，或是死亡個案，在全世界排名還是非常前面，看到指揮官離開崗位去選舉，也表示民進黨心中只在乎選舉。
對於陳時中稱他可以安心離開，蔣萬安質疑，陳時中先宣布參選，被提名才請辭，現在才有人事的確定，也表示陳時中一心只想選舉，大家都看得非常清楚。
衛福部前部長、疫情指揮官陳時中辭官投入台北市長選舉，原醫福會執行長王必勝接手衛福部次長、指揮中心指揮官，陳時中稱接任人選出來，他可以安心離開。國民黨台北市長參選人蔣萬安今炮轟陳時中一心只想選舉。
蔣萬安強調，台灣目前的疫情，不管新增確診案例，或是死亡個案，在全世界排名還是非常前面，看到指揮官離開崗位去選舉，也表示民進黨心中只在乎選舉。
對於陳時中稱他可以安心離開，蔣萬安質疑，陳時中先宣布參選，被提名才請辭，現在才有人事的確定，也表示陳時中一心只想選舉，大家都看得非常清楚。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。