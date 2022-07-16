衛福部前部長、疫情指揮官陳時中辭官投入台北市長選舉，原醫福會執行長王必勝接手衛福部次長、指揮中心指揮官，陳時中稱接任人選出來，他可以安心離開。國民黨台北市長參選人蔣萬安今炮轟陳時中一心只想選舉。

蔣萬安強調，台灣目前的疫情，不管新增確診案例，或是死亡個案，在全世界排名還是非常前面，看到指揮官離開崗位去選舉，也表示民進黨心中只在乎選舉。

對於陳時中稱他可以安心離開，蔣萬安質疑，陳時中先宣布參選，被提名才請辭，現在才有人事的確定，也表示陳時中一心只想選舉，大家都看得非常清楚。