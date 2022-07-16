國民黨台北市議員鍾沛君在蔣萬安臉書下留言，吸引大批網友按讚。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

衛福部前部長陳時中投入台北市長選戰，行政院院長蘇貞昌大讚，國人在下午2時正好睡午覺的時候，陳卻親自主持指揮中心581場記者會。國民黨台北市長參選人蔣萬安反嗆，蘇此說讓大家都炸鍋了，他下午2點都是在會議或行程中，實在抓不到空檔睡午覺。國民黨台北市議員鍾沛君則留言：「每天2點的五漢廢言記者會是蠻適合讓想午休的民眾收看。」獲得超過200個讚。

蔣萬安昨日（15）在臉書發文表示，蘇貞昌的「下午2點說」，讓大家都炸鍋了。下午2點他不是在會議或行程中，就是在趕去的路途上，實在抓不到空檔睡午覺。蔣更坦言，自己最近都沒睡飽，要大家一起加油。

此文吸引約5000個讚、近300則留言，迴響熱烈。鍾沛君本尊則親自留言：「每天2點的五漢廢言記者會是蠻適合讓想午休的民眾收看。」該留言獲得超過200個讚，大批網友笑翻，表示非常認同。

另有網友表示：「我下午2點通常在開會，蘇院長跟大家真不一樣」、「蘇貞昌院長過太好，很多認真的上班族忙到下午2點都還沒吃午餐！」「原來蘇貞昌自己每天下午2點都在睡午覺」、「院長真不知人間疾苦，有很多人可能忙到2點都還沒吃午餐呢！還睡午覺喔！」